Поліція затримала в Парижі 22 учасника протестів "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Поліція Франція затримала в Парижі 22 учасники протестів "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
"Кількість затриманих учасників маніфестації "жовтих жилетів" в Парижі досягла 22", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося 10 затриманих.
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Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.
Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.
Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшли понад 69 000 чоловік.
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