Полиция задержала 14 участников акции "желтых жилетов" в Валансе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Французская полиция задержала в субботу 14 участников акции протеста движения "желтых жилетов" в Валансе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
"В Валансе задержано 14 человек", -сказано в сообщении.
Власти опасаются вандализма и погромов.
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Как сообщал УНН, число погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.
Напомним, за выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.
Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышли более 69 000 человек.