Поліція затримала 14 учасників акції "жовтих жилетів" в Валансі

"У Валансі затримано 14 осіб", -сказано в повідомленні.



Влада побоюється вандалізму і погромів.



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Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.

Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.

Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшли понад 69 000 чоловік.