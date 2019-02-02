Поліція затримала 14 учасників акції "жовтих жилетів" в Валансі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Французька поліція затримала в суботу 14 учасників акції протесту руху "жовтих жилетів" в Валансі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
"У Валансі затримано 14 осіб", -сказано в повідомленні.
Влада побоюється вандалізму і погромів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Парижі "жовті жилети" влаштували білий марш
Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.
Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.
Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшли понад 69 000 чоловік.