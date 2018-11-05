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Полиция задержала рэкетиров, которые похищали авто и шантажировали их владельцев

Полиция задержала рэкетиров, которые похищали авто и шантажировали их владельцев

Киев  •  УНН

 • 10928 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Киевской области задержали преступную группировку, которая похищала авто с требованием выкупа. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Национальной полиции, передает УНН.

“В состав группы вошли четверо мужчин — жителей Киева и Киевской области. При этом двое из них ранее уже были осуждены за аналогичные и другие преступления. Кроме того, один из злоумышленников совершал угоны, находясь условно осужденным в феврале 2019 года — за незаконное завладение транспортным средством”, - говорится в сообщении.

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Под процессуальным руководством прокуратуры по факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Также открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и им уже объявлено о подозрении. Полицейские установили их причастность как минимум к десяти угонам транспортных средств и покушений на указанные преступления.

Для задержания серийных угонщиков и перекрытия всех возможных путей их побега были сформированы 6 полицейских групп — каждая из которых могла самостоятельно задержать злоумышленников.

Во время операции по задержанию злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации, шли на таран, чтобы полицейские слетели с дороги. Однако правоохранителям удалось избежать всех опасных ситуаций. В то же время сами злоумышленники вылетели в кювет и были задержаны. В машине полицейские обнаружили предметы одежды, которые злоумышленники использовали во время совершения преступления, — балаклавы, перчатки, а также электронные средства взлома системы защиты автомобиля. Кроме того, во время осмотра задержанных, в двух из них были обнаружены и изъяты две боевые гранаты РГД.

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Всего в ходе проведения 5 неотложных обысков полицейские обнаружили и изъяли автомат Калашникова с глушителем и двумя магазинами, снаряженными боевыми патронами, и дымовую шашку. Также изъяты номерные знаки и дублирующие таблички от автомобиля, заранее подготовленные для угнанного авто с целью изготовления автомобиля- “двойника”. Кроме того, изъяты радиостанции и спецсредства для выявления и подавления сигналов GPS-трекеров и автомобилей, номерные агрегаты которых имеют явные признаки изменения кустарным способом.

В полиции отметили, что высокий уровень технического оснащения, которое использовали злоумышленники, позволял им совершать угон за 40 секунд. В качестве выкупа за похищенное авто преступники требовали 15 тысяч долларов.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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Также полицейские устанавливают причастность группы к совершению аналогичных преступлений на территории государства.

Напомним, 13 сентября в Харькове полиция задержала банду рэкетиров. Во время операции по задержанию один из злоумышленников погиб.

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