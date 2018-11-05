Поліція затримала рекетирів, які викрадали авто і шантажували їх власників

"До складу групи увійшли четверо чоловіків – мешканців Києва та Київської області. При цьому двоє з них раніше вже були засуджені за аналогічні та інші злочини. Окрім того, один зі зловмисників скоював угони, перебуваючи умовно засудженим до лютого 2019 року – за незаконне заволодіння транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

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Під процесуальним керівництвом прокуратури за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Також відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже оголошено про підозру. Поліцейські встановили їхню причетність щонайменше до 10 незаконних заволодінь транспортними засобами та замахів на вказані злочини.

Для затримання серійних угонщиків та перекриття всіх можливих шляхів їхньої втечі було сформовано 6 поліцейських груп – кожна з яких могла самостійно затримати зловмисників.

Під час операції із затримання зловмисники навмисно створювали аварійні ситуації, йшли на таран, аби поліцейські злетіли з дороги. Проте правоохоронцям вдалося уникнути всіх небезпечних ситуацій. Водночас самі зловмисники злетіли у кювет та були затримані. У машині поліцейські виявили предмети одягу, які зловмисники використовували під час злочину, – балаклави, рукавички, а також електронні засоби злому системи захисту автомобілю. Окрім того, під час проведення огляду затриманих, у двох з них було виявлено та вилучено дві бойові гранати РГД.

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Загалом у ході проведення 5 невідкладних обшуків поліцейські виявили та вилучили автомат Калашникова з глушником та двома магазинами, спорядженими бойовими набоями, та димову шашку. Також вилучено номерні знаки та дублюючі таблички від автомобіля, заздалегідь підготовлені для викраденого авто з метою виготовлення автомобіля-«двійника». Окрім того, вилучено радіостанції та спецзасоби для виявлення та приглушення сигналів GPS-трекерів та автомобілі, номерні агрегати яких мають явні ознаки зміни кустарним способом.

У поліції зазначили, що високий рівень технічного оснащення, яке використовували зловмисники, дозволяв їм здійснювати угон за 40 секунд. У якости викупу за викрадене авто злочинці вимагали 15 тисяч доларів.

На даний момент вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

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Також поліцейські встановлюють причетність групи до вчинення аналогічних злочинів на території держави.

Нагадаємо, 13 вересня у Харкові поліція затримала банду рекетирів. Під час операції із затримання один зі зловмисників загинув.