Поліція затримала рекетирів, які викрадали авто і шантажували їх власників

ukru
Ексклюзив
15:27 • 5177 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 48666 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 109659 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 98492 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 89819 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108193 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 122491 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73970 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82087 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 158672 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 127229 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 114399 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 108501 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 82451 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 63792 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 109670 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 122499 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 158680 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 504702 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 584479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 13928 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 51124 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 55303 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190998 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 186156 перегляди
Актуальне
Поліція затримала рекетирів, які викрадали авто і шантажували їх власників

Поліція затримала рекетирів, які викрадали авто і шантажували їх власників

Київ • УНН

 • 10930 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Київській області затримали злочинне угруповання, яке викрадало авто з вимогою викупу. Про це повідомив Департамент комунікацій Національної поліції, передає УНН. 

"До складу групи увійшли четверо чоловіків – мешканців Києва та Київської області. При цьому двоє з них раніше вже були засуджені за аналогічні та інші злочини. Окрім того, один зі зловмисників скоював угони, перебуваючи умовно засудженим до лютого 2019 року – за незаконне заволодіння транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Колектори", які погрозами зґвалтувань і тортур заволоділи 7 млн гривень, постали перед судом

Під процесуальним керівництвом прокуратури за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Також відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже оголошено про підозру. Поліцейські встановили їхню причетність щонайменше до 10 незаконних заволодінь транспортними засобами та замахів на вказані злочини.

Для затримання серійних угонщиків та перекриття всіх можливих шляхів їхньої втечі було сформовано 6 поліцейських груп – кожна з яких могла самостійно затримати зловмисників.

Під час операції із затримання зловмисники навмисно створювали аварійні ситуації, йшли на таран, аби поліцейські злетіли з дороги. Проте правоохоронцям вдалося уникнути всіх небезпечних ситуацій. Водночас самі зловмисники злетіли у кювет та були затримані. У машині поліцейські виявили предмети одягу, які зловмисники використовували під час злочину, – балаклави, рукавички, а також електронні засоби злому системи захисту автомобілю. Окрім того, під час проведення огляду затриманих, у двох з них було виявлено та вилучено дві бойові гранати РГД.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Хмельниччині судитимуть рекетирів, які відбирали автівки, квартири і фірми

Загалом у ході проведення 5 невідкладних обшуків поліцейські виявили та вилучили автомат Калашникова з глушником та двома магазинами, спорядженими бойовими набоями, та димову шашку. Також вилучено номерні знаки та дублюючі таблички від автомобіля, заздалегідь підготовлені для викраденого авто з метою виготовлення автомобіля-«двійника». Окрім того, вилучено радіостанції та спецзасоби для виявлення та приглушення сигналів GPS-трекерів та автомобілі, номерні агрегати яких мають явні ознаки зміни кустарним способом.

У поліції зазначили, що високий рівень технічного оснащення, яке використовували зловмисники, дозволяв їм здійснювати угон за 40 секунд. У якости викупу за викрадене авто злочинці вимагали 15 тисяч доларів.

На даний момент вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці викрили угруповання викрадачів престижних авто

Також поліцейські встановлюють причетність групи до вчинення аналогічних злочинів на території держави.

Нагадаємо, 13 вересня у Харкові поліція затримала банду рекетирів. Під час операції із затримання один зі зловмисників загинув.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70