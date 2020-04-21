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Полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомного в Виннице

Полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомного в Виннице

Киев  •  УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 21 апреля УНН. В Виннице во время распития спиртных напитков мужчина зарезал бездомного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Сообщается, что тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 апреля в Виннице в заброшенном здании на улице Нечуй — Левицкого.

“Как рассказал заместитель начальника Киевского отделения полиции Андрей Денисюк, в течение нескольких часов установили личность погибшего мужчины и круг его общения. Пострадавшим оказался 33-летний уроженец Липовецкого района, который в последнее время не имел постоянного места жительства”, — говорится в сообщении.

Отмечается, оперативники установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 43-летний житель Винницы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

“В содеянном подозреваемый сознался. У него оперативники изъяли орудие убийства. По словам подозреваемого, во время распития спиртных напитков между ними внезапно возник конфликт, в ходе которого он нанес несколько ножевых ударов потерпевшему в шею. Поняв, что собутыльник погиб, он пошел пить в другую компанию, где его задержали оперативники”, — отмечается в сообщении.

Также злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

“Сейчас решается вопрос по объявления ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове мужчина нанес знакомой 20 ударов отверткой в грудь.

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