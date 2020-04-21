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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві безхатченка у Вінниці

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві безхатченка у Вінниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня УНН. У Вінниці під час розпиття спиртних напоїв чоловік зарізав безхатченка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Повідомляється, що тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті було виявлено 19 квітня у Вінниці в покинутому приміщенні на вулиці Нечуя — Левицького.

“Як розповів заступник начальника Київського відділення поліції Андрій Денисюк, протягом кількох годин встановили особу загиблого чоловіка та коло його спілкування. Потерпілим виявився 33-річний уродженець Липовецького району, який останнім часом не мав постійного місця проживання”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, оперативники встановили підозрюваного у вчиненні цього злочину. Ним виявися 43-річний вінничанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

“У вчиненому підозрюваний зізнався. У нього оперативники вилучили знаряддя вбивства. За словами підозрюваного, під час розпиття спиртних напоїв між ними раптово виник конфлікт, під час якого він наніс кілька ножових ударів потерпілому у шию. Зрозумівши, що товариш по чарці загинув, він пішов пиячити у іншу компанію, де його затримали оперативники”, — зазначається в повідомленні.

Також зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

“Наразі вирішується питання по оголошення йому підозри та обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові чоловік наніс знайомій 20 ударів викруткою у груди.

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