Полиция задержала в Запорожской области вооруженных мужчин, которые пытались похитить человека

Правоохранители получили сообщение от жителя одного из сел Запорожского района. Мужчина сообщил, что несколько минут назад группа неизвестных на автомобиле "Хюндай" силой вывезли в неизвестном направлении его 56-летнего отца.

Информация была передана всем службам и постам полиции. Результатом немедленно принятых следственно-оперативных мероприятий стало задержание автомобиля злоумышленников, в котором, кроме похищенного гражданина, находилось четверо мужчин.

В салоне полицейские нашли пистолет и бейсбольную биту. Задержанных доставили в Запорожское отделение полиции.

Начато уголовное производство по признакам ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование, которое установит все обстоятельства и мотивы упомянутого уголовного преступления.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали организатора похищения предпринимателя.