Полиция задержала в Запорожской области вооруженных мужчин, которые пытались похитить человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Запорожской области полиция задержала группу вооруженных злоумышленников, которые пытались похитить 56-летнего мужчину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Правоохранители получили сообщение от жителя одного из сел Запорожского района. Мужчина сообщил, что несколько минут назад группа неизвестных на автомобиле "Хюндай" силой вывезли в неизвестном направлении его 56-летнего отца.
Информация была передана всем службам и постам полиции. Результатом немедленно принятых следственно-оперативных мероприятий стало задержание автомобиля злоумышленников, в котором, кроме похищенного гражданина, находилось четверо мужчин.
В салоне полицейские нашли пистолет и бейсбольную биту. Задержанных доставили в Запорожское отделение полиции.
Начато уголовное производство по признакам ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается расследование, которое установит все обстоятельства и мотивы упомянутого уголовного преступления.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали организатора похищения предпринимателя.