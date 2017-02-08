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Поліція затримала на Запоріжжі озброєних чоловіків, які намагались викрасти чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Запоріжжі поліція затримала групу озброєних зловмисників, які намагались викрасти 56-річного чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.

Поліція затримала на Запоріжжі озброєних чоловіків, які намагались викрасти чоловіка

Правоохоронці отримали повідомлення від жителя одного з сіл Запорізького району. Чоловік повідомив, що кілька хвилин тому група невідомих осіб на автомобілі “Хюндай” силоміць вивезли в невідомому напрямку його 56-річного батька.

Інформацію було передано всім службам та постам поліції. Результатом негайно вжитих слідчо-оперативних заходів стало затримання автомобіля зловмисників, в якому, окрім викраденого громадянина, знаходилося четверо чоловіків.

В салоні поліцейські знайшли пістолет та бейсбольну биту. Затриманих доставили до Запорізького відділення поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування, котре встановить всі обставини та мотиви згаданого кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали організатора викрадення підриємця.

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