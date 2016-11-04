Полиция задержала двух киевлян, которые с помощью "сканера" обворовывали автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители задержали в Шевченковском районе столицы двух киевлян, которые с помощью "сканера" обворовывали автомобили. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции во время отработки района обнаружили и задержали двух местных жителей, которые обворовывали автомобили.
Так, воспользовавшись специальным электронным устройством для сканирования сигнализации, 32-летний и 31-летний мужчины открывали транспортные средства и похищали личные вещи владельцев.
У злоумышленников изъяли специальное устройство для отключения автомобильной сигнализации - "сканер", который был замаскирован под обычный брелок включения авто сигнализации. На "черном" рынке он стоит от трех до семи тысяч долларов.
Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Полиция проверяет причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.