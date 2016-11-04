Поліція затримала двох киян, які за допомогою "сканера" обкрадали автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці затримали у Шевченківському районі столиці двох киян, які за допомогою “сканера” обкрадали автомобілі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції під час відпрацювання району виявили та затримали двох місцевих жителів, які обкрадали автомобілі.
Так, скориставшись спеціальним електронним пристроєм для сканування сигналізації, 32-річний та 31-річний чоловіки відчиняли транспортні засоби та викрадали особисті речі власників.
У зловмисників вилучили спеціальний пристрій для відключення автомобільної сигналізації — “сканер”, який був замаскований під звичайний брелок включення авто сигналізації. На “чорному” ринку він коштує від трьох до семи тисяч доларів.
Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліція перевіряє причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.