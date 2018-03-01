Полиция задержала мужчину, который насиловал 6-летнюю дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В одной из областей Западной Украины задержан мужчина, который длительное время насиловал свою 6-летнюю дочь. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"В одной из западных областей задержан мужчина, который в течение длительного времени неестественным способом насиловал свою шестилетнюю дочь, что подтверждается судебно-медицинским экспертом", - написал Аброськин.
Напомним, 27 февраля, в Одесской области было изнасиловано и брошено на морозе 11-летнюю девушку. Насильника задержали. Ребенок в больнице.