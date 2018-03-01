Полиция задержала мужчину, который насиловал 6-летнюю дочь

"В одной из западных областей задержан мужчина, который в течение длительного времени неестественным способом насиловал свою шестилетнюю дочь, что подтверждается судебно-медицинским экспертом", - написал Аброськин.

Напомним, 27 февраля, в Одесской области было изнасиловано и брошено на морозе 11-летнюю девушку. Насильника задержали. Ребенок в больнице.