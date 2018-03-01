Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 6-річну доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В одній із областей Західної України затримано чоловіка, який тривалий час ґвалтував свою 6-річну доньку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
“В одній з західних областей затриманий чоловік, який протягом тривалого часу неприроднім способом ґвалтував свою шестирічну доньку, що підтверджується судово-медичним експертом”, — написав Аброськін.
Нагадаємо, 27 лютого, в Одеській області було зґвалтовано та кинуто на морозі 11-річну дівчину. Ґвалтівника затримано. Дитина у лікарні.