Полиция применила светошумовые гранты против протестующих в Македонии

Македонская полиция применила свет шумовые гранаты с целью разгона протестующих возле парламента Македонии. Данные действия были сделаны с целью возможности эвакуировать депутатов из захваченного здания парламента.

В результате штурма парламента пострадали четверо депутатов парламента.

Как сообщал УНН, в Македонии начались антиправительственные акции после избрания главой парламента албанца Талата Джафери.