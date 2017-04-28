Полиция применила светошумовые гранты против протестующих в Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ходе антиправительственных протестов полиция применила свет шумовые гранаты против протестующих в Македонии, чтобы расчистить выход депутатам из парламента передает со ссылкой Reuters.
Македонская полиция применила свет шумовые гранаты с целью разгона протестующих возле парламента Македонии. Данные действия были сделаны с целью возможности эвакуировать депутатов из захваченного здания парламента.
В результате штурма парламента пострадали четверо депутатов парламента.
Как сообщал УНН, в Македонии начались антиправительственные акции после избрания главой парламента албанца Талата Джафери.