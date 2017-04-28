Поліція застосувала світлошумові гранти проти протестувальників в Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В ході антиурядових протестів поліція застосувала світло шумові гранати проти протестувальників в Македонії, щоб розчистити вихід депутатам з парламенту передає УНН з посиланням Reuters.
Македонська поліція застосувала світло шумові гранати з метою розгону протестувальників біля парламенту Македонії. Дані дії було зроблено з метою можливості евакуювати депутатів з захопленого приміщення парламенту.
В результаті штурму парламенту постраждало четверо депутатів парламенту.
Як повідомляв УНН, в Македонії почались антиурядові акції після обрання главою парламенту албанця Талата Джафері.