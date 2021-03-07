Полиция применила слезоточивый газ: в Цюрихе разогнали феминистский митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Накануне Международного женского дня, в Швейцарии полиция разгоняла демонстрантов феминистского митинга, применяя слезоточивый газ. Двое участников акции протеста были арестованы. Об этом сообщается на информационной странице Yahoo news, детали узнавайте в новостях УНН.
Детали
На днях в городе Цюрих была проведена массовая демонстрация, организованная феминистками накануне 8 марта. Еще перед запланированной акцией протеста, полиция предупреждала, что массовые мероприятия в Швейцарии запрещены в связи с пандемией COVID-19, поэтому участников митинга разгоняли с помощью слезоточивого газа.
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"Люди перегруппировались и двинулись вдоль Лангштрассе в направлении пятого района. Это движение также было остановлено, и снова пришлось применить слезоточивый газ. Во время этой полицейской операции демонстрант укусил полицейского", - сообщил сотрудник органа государственной власти.
Сообщается, что женщина, которая укусила полицейского, была арестована. Когда другие митингующие пытались ее спасти, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ еще раз.
По словам полиции, в городе насчитывалось около 100 протестующих. В результате правоохранители арестовали двух протестующих, пострадавших не обнаружено.
Напомним, на протестах в Сенегале застрелили несовершеннолетнего парня.