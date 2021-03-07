Поліція застосувала сльозогінний газ: у Цюриху розігнали феміністський мітинг

Деталі

На днях у місті Цюрих було проведено масову демонстрацію, організовану феміністками напередодні 8 березня. Ще перед запланованою акцією протесту, поліція попереджала, що масові заходи в Швейцарії заборонені у зв’язку з пандемією COVID-19, тому учасників мітингу розганяли за допомогою сльозогінного газу.

Цитата:

"Люди перегрупувались і рушили вздовж Лангштрассе у напрямку п’ятого району. Цей рух також було зупинено, і знову довелося застосувати сльозогінний газ. Під час цієї поліцейської операції демонстрант вкусив поліцейського", - повідомив працівник органу державної влади.

Повідомляється, що жінку, яка вкусила поліцейського, було заарештовано. Коли інші учасники мітингу намагалися її врятувати, правоохоронцям довелось застосувати сльозогінний газ ще раз.

За словами поліції, у місті налічувалось близько 100 протестуючих. В результаті правоохоронці заарештували двох протестувальників, постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, на протестах у Сенегалі застрелили неповнолітнього хлопця.