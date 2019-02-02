Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Париже против демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщает УНН со сылкой на BFMTV.
"В Париже против демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. 10 человек арестованы", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что два человека были арестованы в субботу в Морле, там же пострадало и двое полицейских. У одного из полицейских травма головы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Париже "желтые жилеты" устроили белый марш
Как сообщал УНН, число погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.
Напомним, за выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.
Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышли более 69 000 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция задержала 14 участников акции "желтых жилетов" в Валансе