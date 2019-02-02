Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Парижі проти демонстрантів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
"У Парижі проти демонстрантів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. 10 осіб заарештовано", - сказано у повідомлені.
Також повідомляється, що двоє людей були заарештовані в суботу в Морлі, там же постраждало і двоє поліцейських. У одного з поліцейських травма голови.
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Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.
Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.
Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшли понад 69 000 чоловік.
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