Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів в Парижі

"У Парижі проти демонстрантів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. 10 осіб заарештовано", - сказано у повідомлені.



Також повідомляється, що двоє людей були заарештовані в суботу в Морлі, там же постраждало і двоє поліцейських. У одного з поліцейських травма голови.



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Як повідомляв УНН, число загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягло 11.

Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.

Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшли понад 69 000 чоловік.



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