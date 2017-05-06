Полиция Запорожья будет работать в усиленном режиме 8-9 мая

"Все органы и подразделения Национальной полиции в Запорожской области переведены на усиленный вариант несения службы, для своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке, созданные усиленные следственно-оперативные группы, группы документирования, мобильные группы и резервы личного состава", - отметил начальник областного управления Олег Золотоноша.

Так, 8 мая на территории Запорожской области состоится 19 массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения. Предполагается, что в этих мероприятиях примут участие около 8 тыс. граждан. Для охраны общественной безопасности и порядка будет привлечено 205 сотрудников полиции.

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А 9 мая массовые мероприятия к 72-й годовщине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне будут более многочисленными и будут проводиться почти в каждом населенном пункте области. На территории области запланировано проведение 52 массовых мероприятий, в которых примут участие около 20 тыс. граждан. В этот день для охраны общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий, будут привлечены 815 сотрудников полиции и 290 военнослужащих Национальной гвардии Украины.