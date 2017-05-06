Поліція Запоріжжя працюватиме у посиленному режимі 8-9 травня
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 травня. УНН. У День пам’яті і примирення та 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поліція Запоріжжя переведена у посилений режим. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області з посиланням на начальника управління Олега Золотоношу, передає кореспондент УНН.
“Всі органи та підрозділи Національної поліції в Запорізькій області переведені на посилений варіант несення служби, для своєчасного реагування на зміни в оперативній обстановці, створені посилені слідчо-оперативні групи, групи документування, мобільні групи та резерви особового складу”, - зазначив начальник обласного управління Олег Золотоноша.
Так, 8 травня на території Запорізької області відбудеться 19 масових заходів до Дня пам’яті та примирення. Передбачається, що в цих заходах візьме участь близько 8 тис. громадян. Для охорони публічної безпеки та порядку буде залучено 205 працівників поліції.
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А 9 травня масові заходи до 72-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні будуть більш численними та проводитимуться майже у кожному населеному пункті області. На території області заплановано проведення 52 масових заходів, в яких візьме участь близько 20 тис. громадян. У цей день для охорони публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів, буде залучено 815 працівників поліції та 290 військовослужбовців Національної гвардії України.