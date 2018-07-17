Полиция обеспечивает порядок возле НАБУ, задержанных нет

"Группа неизвестных зашла в НАБУ. Они облили красной краской табличку с названием, сняли с петель входные двери, но потом вернули их на место. Сейчас находятся на улице. На место происшествия выехали патрули полиции. Сейчас грубых нарушений порядка не зафиксировано. Люди стоят на улице, никого не задерживали", - сказали в полиции, отметив вместе с тем, что пока не известно, что это за лица, их точное количество и чего они требуют.

Напомним, в помещение Национального антикоррупционного бюро Украины ворвались неизвестные, но в служебные кабинеты не добрались.



