Поліція забезпечує порядок біля НАБУ, затриманих немає

"Група невідомих зайшла до НАБУ. Вони облили червоною фарбою табличку з назвою, зняли з петель вхідні двері, але згодом повернули їх на місце. Зараз перебувають на вулиці. На місце події виїхали патрулі поліції. Наразі грубих порушень порядку не зафіксовано. Люди стоять на вулиці, нікого не затримували", - сказали у поліції, зауваживши водночас, що поки не відомо, що це за особи, їхня точна кількість і що вони вимагають.

Нагадаємо, до приміщення Національного антикорупційного бюро України увірвалися невідомі особи, але до службових кабінетів не дісталися.



