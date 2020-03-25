Полиция при необходимости обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных граждан - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение принудительно госпитализировать граждан, которые инфицированны коронавирусом и отказываются от соблюдения изоляции и лечения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня Кабмин принял постановление, согласно которому, по решению Главного санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом коронавирус. В последние дни было несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации. Режим ЧС не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения", - сказал Аваков.
Министр напомнил, что сегодня Кабмин продлил действие карантина и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
"Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что мы имеем быстрое распространение вируса по всей стране. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантина - это основное, что нас спасает. Сейчас мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем. Главное - чтобы эта динамика сохранилась. Режим чрезвычайной ситуации запрещает массовые передвижения по улицам, собрание больших групп людей, граждане обязаны носить маски", - отметил он.
Как сообщал УНН, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине.