Полиция при необходимости обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных граждан - Аваков

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение принудительно госпитализировать граждан, которые инфицированны коронавирусом и отказываются от соблюдения изоляции и лечения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.