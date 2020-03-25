Поліція, за потреби, забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян - Аваков

КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час засідання Комісії з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення примусово госпіталізувати громадян, які інфіковані коронавірусом і відмовляються від дотримання ізоляції та лікування, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.