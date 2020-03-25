Поліція, за потреби, забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих громадян - Аваков

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час засідання Комісії з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення примусово госпіталізувати громадян, які інфіковані коронавірусом і відмовляються від дотримання ізоляції та лікування, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Сьогодні Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої, за рішенням Головного санітарного лікаря поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини з діагнозом коронавірус. Останніми днями було декілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і втікала з лікарні, поліцейські були змушені його шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації. Режим НС не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження”, — сказав Аваков.

Міністр нагадав, що сьогодні Кабмін продовжив дію карантину та ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни.

“Надзвичайна ситуація демонструє нам, що ми маємо швидке розповсюдження вірусу по всій країні. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантину — це основне, що нас рятує. Наразі ми маємо динаміку, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем. Головне — щоб ця динаміка збереглася. Режим надзвичайної ситуації забороняє масові пересування по вулицям, зібрання великих груп людей, громадяни зобов’язані носити маски”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні.

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