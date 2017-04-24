Полиция с начала года изъяла почти 550 единиц незаконного оружия - НПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине в течение первого квартала 2017 года с незаконного оборота изъято 548 единиц оружия. При этом всего официально зарегистрировано в собственности граждан 893 тыс. 155 единиц охотничьего огнестрельного оружия. Об этом УНН сообщили в Департаменте превентивной деятельности Национальной полиции Украины.
"За первый квартал 2017 года с незаконного оборота изъято 548 единиц оружия", - сообщили в пресс-службе полиции.
При этом, как добавили в полиции, в прошлом году изъяли 1396 единиц огнестрельного оружия.
Кроме того, отметили в НП, по состоянию на 20 апреля этого года официально зарегистрировано в собственности граждан 893 тыс. 155 единиц охотничьего огнестрельного оружия, однако на конец 2016 года это число было 913 тыс. 814 единиц.
В полиции также сообщили, что у них нет учета, сколько незаконно было ввезено оружия с зоны АТО.
Напомним, в марте министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на руках у граждан 1 млн единиц зарегистрированного оружия.
При этом в "Украинской ассоциации владельцев оружия" сообщали, что в Украине количество неучтенного оружия увеличилась до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО ее количество составляло 3,7-38 млн единиц.