Полиция с начала года изъяла почти 550 единиц незаконного оружия - НПУ

"За первый квартал 2017 года с незаконного оборота изъято 548 единиц оружия", - сообщили в пресс-службе полиции.

При этом, как добавили в полиции, в прошлом году изъяли 1396 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, отметили в НП, по состоянию на 20 апреля этого года официально зарегистрировано в собственности граждан 893 тыс. 155 единиц охотничьего огнестрельного оружия, однако на конец 2016 года это число было 913 тыс. 814 единиц.

В полиции также сообщили, что у них нет учета, сколько незаконно было ввезено оружия с зоны АТО.

Напомним, в марте министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на руках у граждан 1 млн единиц зарегистрированного оружия.

При этом в "Украинской ассоциации владельцев оружия" сообщали, что в Украине количество неучтенного оружия увеличилась до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО ее количество составляло 3,7-38 млн единиц.