Поліція з початку року вилучила майже 550 одиниць незаконної зброї - НПУ

“За перший квартал 2017 року з незаконного обігу вилучено 548 одиниць зброї”, — повідомили у прес-службі поліції.

При цьому, як додали у поліції, минулого року вилучили 1396 одиниць вогнепальної зброї.

Крім того, зазначили у НП, станом на 20 квітня цього року офіційно зареєстровано у власності громадян 893 тис. 155 одиниць мисливської вогнепальної зброї, однак на кінець 2016 року її було 913 тис. 814 одиниць.

У поліції також поінформували, що у них немає обліку, скільки незаконно було ввезено зброї з зони АТО.

Нагадаємо, у березні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що на руках у громадян 1 млн одиниць зареєстрованої зброї.

При цьому в “Українській асоціації власників зброї” повідомляли, що в Україні кількість необлікованої зброї збільшилася до майже 5 млн одиниць порівняно з тим, що до початку проведення АТО її кількість становила 3,7-38 млн одиниць.