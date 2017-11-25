Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, после теракта в мечети

Отмечается, что операция получила название "Месть за мучеников" и началась через несколько часов после нападения на мечеть.

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Боевики были уничтожены во время рейда в селе Эр-Рисан.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв . В результате взрыва погибли более 150 человек. Украинская среди пострадавших и погибших нет. Эйфелева башня угасла в память о жертвах теракта в Египте.