Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, после теракта в мечети
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Египетские силы безопасности в ходе спецоперации уничтожили 30 боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.
Отмечается, что операция получила название "Месть за мучеников" и началась через несколько часов после нападения на мечеть.
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Боевики были уничтожены во время рейда в селе Эр-Рисан.
Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв . В результате взрыва погибли более 150 человек. Украинская среди пострадавших и погибших нет. Эйфелева башня угасла в память о жертвах теракта в Египте.