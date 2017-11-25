Поліція Єгипту знищила 30 бойовиків, після теракту в мечеті

Зазначається, що операція отримала назву "Помста за мучеників" і почалася через кілька годин після нападу на мечеть.

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Бойовики були знищені під час рейду в селі Ер-Рисан.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб. Українців серед постраждалих і загиблих немає. Ейфелева вежа згасла в пам'ять про жертви теракту в Єгипті.