Поліція Єгипту знищила 30 бойовиків, після теракту в мечеті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Єгипетські сили безпеки в ході спецоперації знищили 30 бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News Arabia.
Зазначається, що операція отримала назву "Помста за мучеників" і почалася через кілька годин після нападу на мечеть.
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Бойовики були знищені під час рейду в селі Ер-Рисан.
Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб. Українців серед постраждалих і загиблих немає. Ейфелева вежа згасла в пам'ять про жертви теракту в Єгипті.