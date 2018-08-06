Полиция устанавливает личность водителя, который сгорел в ночной ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Следователи киевской полиции устанавливают причины смертельной ДТП в Киеве, во время которой автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве, передает УНН.
“Мужчина, который был за рулем, погиб. Его личность устанавливается. Правоохранители пытаются связаться с владельцем Mercedes С200, который, согласно документам, проживает в Мариуполе”, - говорится в сообщении.
Напомним, 6 августа в Голосеевском районе столицы Mercedes вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Водитель погиб на месте.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 2:35 часов на улице Саперно-Слободской возле станции метрополитена “Выдубичи”.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места аварии. Предварительно установлено, что Mercedes С200 зацепил отбойник, вылетел на зеленую зону, перевернулся и загорелся.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения экспертиз и других следственных действий.
Как сообщал УНН, 6 августа в центре Харькова произошло ДТП: один из автомобилей перевернулся на крышу.