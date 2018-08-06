Поліція встановлює особу водія, який згорів у нічній ДТП у Києві

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Слідчі київської поліції встановлюють причини смертельної автопригоди у Києві, під час якої автомобіль вилетів в кювет і загорівся. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.

“Чоловік, який був за кермом, загинув. Його особа наразі встановлюються. Правоохоронці намагаються зв’язатися із власником Mercedes С200, який, згідно із документами, проживає у Маріуполі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня у Голосіївському районі столиці Mercedes вилетів у кювет, перевернувся і загорівся. Водій загинув на місці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 02:35 годині на вулиці Саперно-Слобідській неподалік станції метрополітену “Видубичі”.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця аварії. Попередньо встановлено, що Mercedes С200 зачепив відбійник, вилетів на зелену зону, перевернувся і загорівся.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Механізм та причини автопригоди будуть встановлені після проведення експертиз та інших слідчих дій.

Як повідомляв УНН, 6 серпня у центрі Харкова сталася ДТП: одна з автівок перекинулася на дах.

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