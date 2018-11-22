Полиция установила виновника распыления газа в школе в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. К распылению перцового газа в одной из школ города Василькова Киевской области причастен ученик 10-го класса. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.
"Установили личность. Это - ученик 10-го класса этой школы. Он пояснил, что нашел баллончик с газом на улице и распылил жидкость через отверстие во входных наружных дверях", - сказали в полиции, отметив, что сейчас решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности.
Также в полиции отметили, что по аналогичному случае в школе в Тараще, где в результате распыления перцового газа в больницу доставили 18 детей, расследование продолжается.
Отметим, что за последний год в Украине зафиксирован ряд инцидентов с распылением газа. Большинство из них имело место именно в школах.
Так, в школах города Васильков и Белая Церковь Киевской области на перерыве в коридоре подростки распылили слезоточивый газ.
Также в одном из учебных заведений города Тараща Киевской области 15-летний парень распылил перцовый газ.
В сентябре в результате распыления газа из баллончика в школе в Запорожье 28 детей обратились в больницу и находились под наблюдением медицинских работников. А в Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.