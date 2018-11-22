Поліція встановила винуватця розпилення газу у школі на Київщині

"Встановили особу. Це – учень 10-го класу цієї школи. Він пояснив, що знайшов балончик з газом на вулиці і розпилив рідину через отвір у вхідних зовнішніх дверях", – сказали у поліції, зауваживши, що зараз вирішується питання про притягнення батьків підлітка до адміністративної відповідальності.

Також у поліції зазначили, що щодо аналогічного випадку у школі в Таращі, де внаслідок розпилення перцового газу до лікарні доставили 18 дітей, розслідування триває.

Відзначимо, що за останній рік в Україні зафіксована низка інцидентів із розпиленням газу. Більшість із них мала місце саме у школах.

Так, у школах міста Васильків та Біла Церква Київської області на перерві в коридорі підлітки розпилили сльозогінний газ.

Також в одному з навчальних закладів міста Тараща Київської області 15-річний хлопець розпилив перцевий газ.

У вересні у результаті розпилення газу із балончика у школі у Запоріжжі 28 дітей звернулися до лікарні та перебували під наглядом медичних працівників. А у Черкасах невідомий розпилив газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії у гуртожитку місцевого ліцею. З гуртожитку було проведено евакуацію 20 людей.