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Полиция Армении готова применить спецсредства для разгона митинга

Полиция Армении готова применить спецсредства для разгона митинга

Киев  •  УНН

 • 9848 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полиция Армении предупредила участников акций протестов в Ереване о возможности применения средств для разгона акции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Новости-Армения".

В армянской полиции во вторник заявили, что на основании статьи о прекращении собрания закона "О свободе собраний" полиция 16 апреля приняла решение прекратить митинг и призвала организатора акции выполнить требование, о чем были уведомлены участники митинга.

В полиции пояснили, что согласно этой статьи закона в случае отсутствия руководителя сборов или невыполнения руководителем собрания требования полиции, полиция имеет полномочия разогнать митинг с применением специальных средств, предусмотренных законом "О полиции".

"Принимая во внимание вышесказанное, мы предупреждаем организаторов митинга не продлевать незаконный митинг, чтобы избежать выполнения полицией своих обязательств по разгону акции протеста", - отмечается в заявлении.

Вечером 13-го апреля лидер парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян начал круглосуточную акцию в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна.

Участники акции перекрыли движение вокруг площади Франции, которое парализовано уже четверо суток. Днем в понедельник на проспекте Баграмяна произошли большие столкновения между силами правопорядка и участниками протестных акций, которые пытались прорваться в сторону здания парламента Армении. Травмы получили 46 человек, в том числе, сам Никол Пашинян и шесть полицейских.

По данным издания NEWS.am, полиция Армении задержала 29 граждан по подозрению в совершении административных нарушений. Также издание отметило, что по состоянию на 9:00 17 апреля в медучреждениях Еревана остаются 12 граждан, пострадавших во вчерашних столкновениях на столичном проспекте Баграмяна.

С утра вторника в Ереване парализовано движение транспорта практически по всему малому центра города.

Указано, что столкновения между полицией и протестующими происходят на перекрестке улиц Алабяна и Арзуманяна. Отмечается, что полицейские пытаются оттеснить протестующих с проезжей части улицы, в результате чего одному из них стало плохо.

По неподтвержденным данным, несколько человек задержала полиция.

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