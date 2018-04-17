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Поліція Вірменії готова застосувати спецзасоби для розгону мітингу

Поліція Вірменії готова застосувати спецзасоби для розгону мітингу

Київ • УНН

 • 9849 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліція Вірменії попередила учасників акцій протестів в Єревані про можливість застосування засобів для розгону акції. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Новости-Армения".

У вірменській поліції у вівторок заявили, що на підставі статті про припинення зборів закону "Про свободу зібрань" поліція 16 квітня прийняла рішення припинити мітинг і закликала організатора акції виконати вимогу, про що були повідомлені учасники мітингу.

У поліції пояснили, що відповідно до цієї статті закону в разі відсутності керівника зборів або невиконання керівником зборів вимоги поліції, поліція має повноваження розігнати мітинг із застосуванням спеціальних засобів, передбачених законом "Про поліцію".

"Беручи до уваги вищесказане, ми попереджаємо організаторів мітингу не продовжувати незаконний мітинг, щоб уникнути виконання поліцією своїх зобов'язань з розгону акції протесту", - наголошується в заяві.

Увечері 13-го квітня лідер парламентської фракції "Єлк", очільник партії "Цивільний договір" Нікол Пашинян почав цілодобову акцію в знак протесту проти можливого прем'єрства Сержа Саргсяна.

Учасники акції перекрили рух навколо площі Франції, який паралізовано вже чотири доби. Вдень у понеділок на проспекті Баграмяна відбулися великі сутички між силами правопорядку і учасниками протестних акцій, які намагалися прорватися в бік будівлі парламенту Вірменії. Травми отримали 46 осіб, в тому числі, сам Нікол Пашинян і шість поліцейських.

За даними видання NEWS.am, поліція Вірменії затримала 29 громадян за підозрою в скоєнні адміністративних порушень. Також видання відзначило, що на 9:00 17 квітня в медустановах Єревана залишаються 12 громадян, які постраждали у вчорашніх сутичках на столичному проспекті Баграмяна.

З ранку вівторка в Єревані паралізовано рух транспорту практично по всьому малому центру міста.

Вказано, що зіткнення між поліцією і протестувальниками відбуваються на перехресті вулиць Алабяна і Арзуманяна. Зазначається, що поліцейські намагаються відтіснити протестувальників з проїжджої частини вулиці, в результаті чого одному з них стало погано.

За непідтвердженими даними, кілька людей затримала поліція.

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