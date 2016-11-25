Полиция изъяла 15 кг янтаря в Ровенской области

Вчера, 24 ноября, в селе Суховоля правоохранители остановили автомобиль "Audi А4" с иностранными номерами. Во время проверки транспортного средства, которым управлял 32-летний житель Волынской области, правоохранители на заднем сиденье обнаружили мешок с янтарем-сырцом общим весом около десяти килограммов.

А уже через два часа полицейские в автомобиле "Renault Trafic" обнаружили восемь килограммов "солнечного" камня. Его перевозил под задним пассажирским сиденьем 25-летний житель Березновского района.

Янтарь-сырец правоохранители изъяли для проведения экспертизы, а автомобили доставили на территорию Владимирецкого отделение полиции.

Открыли уголовные производства по ч.1 ст.198 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.