Поліція вилучила 15 кг бурштину на Рівненщині

Вчора, 24 листопада, у селі Суховоля близько правоохоронці зупинили автомобіль “Audi А4” із іноземними номерами. Під час перевірки транспортного засобу, яким керував 32-річний житель Волинської області, правоохоронці на задньому сидінні виявили мішок із бурштином-сирцем загальною вагою близько десяти кілограмів.

А вже за дві години потому поліцейські в автомобілі “Renault Trafic” виявили вісім кілограмів “сонячного” каміння. Його перевозив під заднім пасажирським сидінням 25-річний житель Березнівського району .

Бурштин-сирець правоохоронці вилучили для проведення експертизи, а автомобілі доставили на території Володимирецького відділення поліції.

Відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.198 (придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) КК України.

Досудове розслідування триває.