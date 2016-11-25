Поліція вилучила 15 кг бурштину на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили 15 кг бурштину із двох транспортних засобів на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області
Вчора, 24 листопада, у селі Суховоля близько правоохоронці зупинили автомобіль “Audi А4” із іноземними номерами. Під час перевірки транспортного засобу, яким керував 32-річний житель Волинської області, правоохоронці на задньому сидінні виявили мішок із бурштином-сирцем загальною вагою близько десяти кілограмів.
А вже за дві години потому поліцейські в автомобілі “Renault Trafic” виявили вісім кілограмів “сонячного” каміння. Його перевозив під заднім пасажирським сидінням 25-річний житель Березнівського району .
Бурштин-сирець правоохоронці вилучили для проведення експертизи, а автомобілі доставили на території Володимирецького відділення поліції.
Відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.198 (придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) КК України.
Досудове розслідування триває.