Полиция открыла производство относительно хулиганских действий во время шествия во Львове

В Железнодорожный отдел полиции 6 ноября поступило восемь сообщений о нарушениях общественного порядка на улице Железнодорожной во Львове. В сообщениях говорилось о том, что неизвестные лица нарушают общественный порядок, бросают взрывные пакеты и готовятся к массовой драке. На место происшествия были направлены правоохранители.

Как установили полицейские, в 18.30 на площади Святого Юра во Львове собралось около двухсот представителей различных общественных организаций, чтобы не допустить проведения шествия по случаю празднования дня рождения Нестора Махно. Публичный порядок на площади обеспечивали работники полиции, столкновений между активистами не было.

Тогда члены общественных организаций переместились на улицу Железнодорожную, где между ними возникло противостояние, во время которого неизвестные бросили несколько петард.

После приезда правоохранителей публичный порядок на улице Железнодорожной был восстановлен. Пострадавших и повреждений имущества на месте происшествия обнаружено не было. С места происшествия эксперты изъяли два предмета, похожие на петарды.

Сообщения зарегистрированы, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личности хулиганов.