Поліція відкрила провадження щодо хуліганських дій під час пішої ходи у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій на вулиці Залізничній. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
У Залізничний відділ поліції 6 листопада надійшло вісім повідомлень про порушення громадського порядку на вулиці Залізничній у Львові. У повідомленнях йшлось про те, що невідомі особи порушують публічний порядок, кидають вибухові пакети та готуються до масової бійки. На місце події було скеровано правоохоронців.
Як встановили поліцейські, о 18.30 на площі Святого Юра у Львові зібрались близько двохсот представників різних громадських організацій, щоб не допустити проведення пішої ходи з нагоди святкування дня народження Нестора Махна. Публічний порядок на площі забезпечували працівники поліції, сутичок між активістами не було.
Тоді члени громадських організацій перемістились на вулицю Залізничну, де між ними виникло протистояння, під час якого невідомі кинули кілька петард.
Після приїзду правоохоронців публічний порядок на вулиці Залізничній був відновлений. Постраждалих та пошкоджень майна на місці події виявлено не було. З місця події експерти вилучили два предмети, схожі на петарди.
Усі повідомлення зареєстровані, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особи хуліганів.