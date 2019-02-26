Полиция открыла уголовное производство из-за уничтоженных портретов Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за уничтожения большинства постеров выставки "Квантовый скачок Шевченко. Метро" в Киеве на станции метро "Тараса Шевченко". Об этом журналисту УНН рассказал начальник управления полиции на Киевском метрополитене Михаил Никонов.
Портреты Тараса Шевченко повредили еще 17 февраля, однако официально в полицию никто не обращался. Тогда данный инцидент был внесен в журнал Единого учета, проводилась проверка.
"Вчера, 25 февраля, к нам обратился с официальным заявлением иллюстратор Александр Грехов о повреждении имущества. Поэтому мы открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК Украины и сейчас проводим досудебное расследование", - сказал Никонов.
Напомним, 11 февраля на станции Тараса Шевченко разместили постеры с изображением кобзаря в образах киногероев, мультипликационных персонажей и выдающихся личностей. Выставку назвали "Квантовый скачок Шевченко. Метро".