Поліція відкрила кримінальне провадження щодо знищених портретів Шевченка

Портрети Тараса Шевченка пошкодили ще 17 лютого, проте офіційно до поліції ніхто не звертався. Тоді даний інцидент був внесений до журналу Єдиного обліку, проводилася перевірка.

“Вчора, 25 лютого, до нас звернувся з офіційною заявою ілюстратор Олександр Грехов про пошкодження майна. Тому ми відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) КК України і зараз проводимо досудове розслідування”, — сказав Ніконов.

Нагадаємо, 11 лютого на станції Тараса Шевченка розмістили постери із зображенням кобзаря в образах кіногероїв, мультиплікаційних персонажів і видатних особистостей. Виставку назвали “Квантовий стрибок Шевченка. Метро”.