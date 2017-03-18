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Полиция открыла два уголовных производства из-за действий активистов возле дома главы ВСП

Полиция открыла два уголовных производства из-за действий активистов возле дома главы ВСП

Киев • УНН

 • 12289 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. По факту хулиганских действий, совершенных у дома главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка открыто два уголовных производства. Об этом в эфире "112 Украина" сообщили пресс-секретарь ГУ ЧП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.

"Все обстоятельства будут устанавливаться в рамках досудебного расследования, мы уже имеем два уголовных производства начатых по фактам хулиганских действий, которые происходили возле дома чиновника", - сообщила О.Блищик.

Также в полиции сообщили подробности хулиганский действий активистов возле дома председателя ВСП.

"Предварительно мы уже установили, что все это происходило около 20:00 на улице Садовой в Дарницком районе столицы, выяснилось, что чиновник ехал к своему дачному дому, увидел группу активистов, часть из них имели скрытые лица, они выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Когда он пытался проехать мимо молодые люди попытались заблокировать автомобиль и он все-таки оставил место происшествия", - рассказала О.Блищик.

По ее словам, впоследствии И.Бенедисюк вернулся с женой в дом, однако на месте вновь возник конфликт с активистами и чтобы утолить группу лиц, которые, по словам чиновника, угрожали ему и его жене, председатель Высшего совета правосудия сделал выстрел из наградного оружия.

После этого, по сообщению О.Блищик, полиция получила несколько сообщений о том, что там конфликт, обращался как сам судья, так и активисты.

Двенадцати участников конфликта доставлены в Дарницкое отделения полиции, там установили, кто эти люди. Часть из тех людей отказались давать объяснения, остальные сказали, что они никаких хулиганских действий не совершали.

Всех задержанных впоследствии отпустили.

Как сообщал УНН, на главу ВСП напали молодые люди в балаклавах.

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