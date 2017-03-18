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Поліція відкрила два кримінальні провадження через дії активістів поблизу будинку голови ВРП

Поліція відкрила два кримінальні провадження через дії активістів поблизу будинку голови ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За фактом хуліганських дій, вчинених біля будинку голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка відкрито два кримінальні провадження. Про це в ефірі “112 Україна” повідомили речниця ГУ НП у місті Києві Оксана Блищик, передає УНН.

“Всі обставини будуть встановлюватися в рамках досудового розслідування, ми уже маємо два кримінальні провадження розпочаті за фактами хуліганських дій, які відбувалися біля будинку чиновника”, — повідомила О.Блищик.

Також у поліції повідомили подробиці хуліганський дій активістів поблизу будинку голови ВРП.

“Попередньо ми уже встановили, що все це відбувалося близько 20:00 на вулиці Садовій у Дарницькому районі столиці, з’ясувалося, що посадовець їхав до свого дачного будинку, побачив там групу активістів, частина з них мали приховані обличчя, вони вигукували гасла, робили написи на паркані і обклеювали його плакатами. Коли він намагався проїхати повз молоді люди спробували заблокувати автомобіль і він все-таки залишив місце події”, — розповіла О.Блищик.

З її слів, згодом І.Бенедисюк повернувся з дружиною до будинку, проте на місці знов виник конфлікт із активістами і аби вгамувати групу осіб, які, зі слів чиновника, погрожували йому і його дружині, голова Вищої ради правосуддя зробив постріл із нагородної зброї.

Після цього, за повідомленням О.Блищик, поліція отримала кілька повідомлень про те, що там конфлікт, звертався як сам суддя, так і активісти.

Дванадцятьох учасників конфлікту доставлено до Дарницького відділку поліції, там встановили, хто ці люди. Частина із тих людей відмовилися давати пояснення, решта сказали, що вони ніяких хуліганських дій не вчиняли.

Усіх затриманих згодом відпустили.

Як повідомляв УНН, на Голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.

Українські Національні Новини

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