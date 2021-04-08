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Полиция во Франции задержала священников за пасхальную службу без масок

Полиция во Франции задержала священников за пасхальную службу без масок

Киев  •  УНН

 • 18028 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Полиция задержала двух священников в деле о несоблюдении санитарных норм в ходе пасхальной мессы в одном из храмов Парижа, сообщает издание Parisien со ссылкой на прокуратуру, передает УНН.

Детали

Ранее надзорное ведомство начало расследование после пасхальной службы в этой церкви из-за того, что священники и прихожане были без масок и не придерживались социальной дистанции. Священнослужителей, в частности, обвиняют в умышленном создании угрозы жизни окружающих и проведению собрания более шести человек без соблюдения мер предосторожности.

Как отметил обвиняемый священник, священнослужители "не ожидали такого необычного наплыва людей на Пасху", хотя церковь увеличила количество мес. Сообщается, что на той службе присутствовали как минимум 280 человек.

По информации портала Сredo, Архиепископ Парижа Мишель Опет начал каноническую процедуру отстранения от обязанностей одного из настоятелей.

"Меры безопасности были четко очерчены в инструкции церковной власти по соблюдению санитарных ограничений, обязывающих в борьбе с пандемией Covid-19. Инструкцию получили все приходы и о ней постоянно напоминали. Несмотря на это, во время торжества в Великую Субботу, 3 апреля 2021г, в приходе святых Евгения и Цецилии (Сен-Эжен - Сен-Сесиль) этих мероприятий не соблюдались. Информация об этом поступила в парижскую курию; настоятель несет наказание", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ношение масок во Франции является обязательным во всех общественных местах.

С выходных на всей территории страны было введено новый режим карантина на фоне третьей волны эпидемии коронавируса, он продлится как минимум четыре недели. По распоряжению правительства, на три недели в стране закрыты школы. Также закрылись магазины, не входящие в перечень первоочередных. Без специального свидетельства жители страны не могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома. Поездки между регионами ограничены. По всей Франции с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час.

По данным университета Джонса Хопкинса, страна находится на четвертом месте по количеству больных на коронавирус. Всего с начала пандемии во Франции зафиксировано более 4,9 млн случаев COVID-19 и более 97 тыс летальных случаев.

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