У Франції ввели загальнонаціональний локдаун

Деталі

Причиною посилення коронавірусних заходів стало різке збільшення числа випадків зараження. Так, якщо 20 січня під Франції, за даними ВООЗ, було виявлено 23 347 випадків зараження коронавірусом за добу 20 лютого — 23 170 то вже з середини березня пішло зростання: 12 березня — 27 166 випадків, 17-го — 29 145, 25-го — 33 389, 26 березня число випадків за добу досягла 45 401, а станом на 1 квітня кількість виявлених заражень зросла до 58 828.

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“Вірус не тільки більш заразний, але до того ж смертельно небезпечний”, — сказав глава держави, зазначивши, що “44% пацієнтів, які зараз знаходяться в реанімації, — молодше 65 років”.

Заходи, введені у Франції на період локдауна:



у всіх регіонах введено комендантську годину з 19:00;



співробітники повинні по можливості перейти на віддалену роботу;



на три тижні закриваються дитячі садки, школи та коледжі. Студенти вузів зможуть відвідувати навчальні заклади один раз в тиждень;



магазини, де не торгують предметами першої необхідності, повинні бути закриті. Виняток становитимуть: книжкові та музичні магазини, перукарні, магазини товарів для дому;



забороняються поїздки без особливої ​​причини на відстань більше 10 км від місця ізоляції; виїхати з одного регіону в інший французи зможуть тільки у великодні свята.



Також Макрон в своєму Twitter заявив, що найближчим часом кількість ліжок в реанімації збільшиться до 10 тис., що допоможе впоратися з припливом тяжкохворих в медичних установах.

Що передувало

Раніше карантинні заходи були введені в 19 департаментах Франції. Серед них були департаменти в столичному регіоні Іль-де-Франс, Ліоні та інших частинах країни. Всього до складу держави входить 101 департамент, п’ять з них — заморські. Крім цього по всій країні діє комендантська година з 19:00 до 6:00, а також закриті бари, ресторани, музеї, кінотеатри та інші місця масового скупчення людей.

На даний момент Франція, згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, займає четверте місце в світі за кількістю заражених коронавірусом. З початку пандемії в країні було виявлено 4,7 млн ​​інфікованих, понад 95 тис. заражених коронавірусом померли. 1 квітня у Франції виявили 58 828 хворих коронавірусом, 299 людей померли.