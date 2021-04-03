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Во Франции ввели общенациональный локдаун

Во Франции ввели общенациональный локдаун

Киев  •  УНН

 • 16262 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Эмманюэль Макрон ввел четырехнедельный локдаун во всех регионах Франции. Об этом Макрон на неделе заявил во время своего обращения к гражданам страны, сообщает канал France24, передает УНН.

Детали

Причиной усиления коронавирусных мероприятий стало резкое увеличение числа случаев заражения. Так, если 20 января во Франции, по данным ВОЗ, было обнаружено 23 347 случаев заражения коронавирусом за сутки 20 февраля — 23 170 то уже с середины марта пошел рост: 12 марта — 27 166 случаев, 17 — 29 145, 25-го — 33 389, 26 марта число случаев за сутки достигла 45 401, а по состоянию на 1 апреля количество выявленных заражений выросла до 58 828.

Цитата

“Вирус не только более заразен, но еще и смертельно опасен”, — сказал глава государства, отметив, что “44% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, — моложе 65 лет”.

Меры, введенные во Франции в период локдауна:

  • во всех регионах введен комендантский час с 19:00;
  • сотрудники должны по возможности перейти на удаленную работу;
  • на три недели закрываются детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один раз в неделю;
  • магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, должны быть закрыты. Исключение составят: книжные и музыкальные магазины, парикмахерские, магазины товары для дома;
  • запрещаются поездки без особой причины на расстояние более 10 км от места изоляции уехать из одного региона в другой французы смогут только в пасхальные праздники.

Также Макрон в своем Twitter заявил, что в ближайшее время количество коек в реанимации увеличится до 10 тыс., что поможет справиться с притоком тяжелобольных в медицинских учреждениях.

Что предшествовало

Ранее карантинные мероприятия были введены в 19 департаментах Франции. Среди них были департаменты в столичном регионе Иль-де-Франс, Лионе и других частях страны. Всего в состав государства входит 101 департамент, пять из них — заморские. Кроме этого по всей стране действует комендантский час с 19:00 до 6:00, а также закрыты бары, рестораны, музеи, кинотеатры и другие места массового скопления людей.

На данный момент Франция, по данным Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавируса. С начала пандемии в стране было выявлено 4,7 млн инфицированных, более 95 тыс. зараженных коронавируса умерли. 1 апреля во Франции обнаружили 58 828 больных коронавируса, 299 человек скончались.

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