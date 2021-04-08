Поліція у Франції затримала священників за пасхальну службу без масок

Деталі

Раніше наглядове відомство почало розслідування після пасхальної служби в цій церкві через те, що священники і парафіяни були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Священнослужителів, зокрема, звинувачують у навмисному створенні загрози життю оточуючих і проведенню зборів більше шести осіб без дотримання запобіжних заходів.

Як зазначив обвинувачений священник, священнослужителі "не очікували такого незвичайного напливу людей на Великдень", хоча церква збільшила кількість мес. Повідомляється, що на тій службі були присутні як мінімум 280 осіб.

За інформацією порталу Сredo, Архієпископ Парижа Мішель Опеті розпочав канонічну процедуру відсторонення від обов’язків одного з настоятелів.

"Заходи безпеки були чітко окреслені в інструкції церковної влади щодо дотримання санітарних обмежень, що зобов’язують у боротьбі з пандемією Covid-19. Інструкцію отримали всі парафії і про неї постійно нагадували. Попри це, під час урочистості у Велику Суботу, 3 квітня 2021 р., в парафії святих Євгенія і Цецилії (Сен-Ежен — Сен-Сесіль) цих заходів не дотримувалися. Інформація про це надійшла до паризької курії; настоятель зазнає покарання", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Носіння масок у Франції є обов'язковим у всіх громадських місцях.

З вихідних на всій території країни було введено новий режим карантину на тлі третьої хвилі епідемії коронавірусу, він триватиме як мінімум чотири тижні. За розпорядженням уряду, на три тижні в країні закриті школи. Також закрилися магазини, які не належать до переліку першочергових. Без спеціального свідоцтва жителі країни переміщатися на відстань не більше 10 кілометрів від дому. Поїздки між регіонами обмежені. По всій Франції з 19.00 до 6.00 продовжує діяти комендантська година.

За даними університету Джонса Хопкінса, країна знаходиться на четвертому місці за кількістю хворих на коронавірус. Всього з початку пандемії у Франції зафіксовано понад 4,9 млн випадків COVID-19 і більше 97 тисяч летальних випадків.