Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

В американских университетских кампусах сохраняется напряженность, связанная с многочисленными акциями протеста против войны в Газе. Полиция вмешивается, проводя задержания митингующих, - якобы с применением резиновых пуль и слезоточивого газа, передает The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Полиция США произвела несколько жестоких арестов в Университете Эмори в Декатуре, штат Джорджия, после того, как студенты организовали палаточный лагерь в знак солидарности с Палестиной и в знак протеста против строительства учебного центра полиции.

В четверг студенты Эмори установили несколько палаток на лужайках кампуса в знак протеста против связей университета с Израилем, а также против Cop City - учебного центра полиции и пожарной службы Атланты, который строится на участке площадью 171 акр в лесу к юго-востоку от Атланты.

Студенты вывесили надписи, такие как "Лагерь солидарности с Газой" и "Отказаться от смерти"., фотографии и сделали следующие заявления:

Мы, студенты нескольких университетов Атланты и члены сообщества, организуемся против Коп-Сити и геноцида палестинцев со стороны американского империализма. Мы требуем полного институционального отказа от израильского апартеида и Cop City во всех колледжах и университетах Атланты - заявили митингующие.

В заявлении университет обвиняется в однозначном "соучастии в геноциде и милитаризации полиции".

После разбивки лагерей в кампус прибыли офицеры патрульной службы штата Джорджия.

The Guardian упоминает видео, на которых видно, что полицейские насильно арестовывают людей: несколько офицеров удерживают связанного человека и применяют к нему электрошокер; полицейский арестовывает Ноэль Макафи, заведующую кафедрой философии университета.

Дополнение

Согласно информации Europe 1 полиция вмешалась в события в Университете Калифорнии, Техаса, Огайо и Джорджии. В общей сложности было арестовано около 400 демонстрантов и затронуто около шестидесяти университетов, включая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где около 200 демонстрантов установили палатки на лужайке в центре университета.

Напомним

Пропалестинская группа Palestine Legal подала федеральный иск против Колумбийского университета по поводу массовых арестов антивоенных протестующих, выступавших против войны в Газе.

Папа Франциск призывает к прекращению войн, призывая страны искать мира путем переговоров и молясь за растерзанную войной Украину и Ближний Восток, сетуя на разрушительные последствия для украинских детей, которые "забыли, как улыбаться".