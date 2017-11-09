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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25663 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44930 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54723 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58948 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52384 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 94656 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100291 просмотра

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Полиция расследует умышленное убийство из-за смерти школьника во Львовской области

Полиция расследует умышленное убийство из-за смерти школьника во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 13654 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львовской области вчера в Винниковской общеобразовательной санаторной школе-интернате внезапно умер десятиклассник. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Полиция выясняет причину смерти школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

“Сейчас окончательная причина смерти не установлена, все определит судебно-медицинская экспертиза. Однако, по предварительной информации мальчик умер от болезни сердца. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, 5 ноября во Львовской области на свалке нашли тело младенца.

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