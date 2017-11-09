Полиция расследует умышленное убийство из-за смерти школьника во Львовской области

Полиция выясняет причину смерти школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

“Сейчас окончательная причина смерти не установлена, все определит судебно-медицинская экспертиза. Однако, по предварительной информации мальчик умер от болезни сердца. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, 5 ноября во Львовской области на свалке нашли тело младенца.