Полиция расследует умышленное убийство из-за смерти школьника во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львовской области вчера в Винниковской общеобразовательной санаторной школе-интернате внезапно умер десятиклассник. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Полиция выясняет причину смерти школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
“Сейчас окончательная причина смерти не установлена, все определит судебно-медицинская экспертиза. Однако, по предварительной информации мальчик умер от болезни сердца. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции.
Напомним, 5 ноября во Львовской области на свалке нашли тело младенца.