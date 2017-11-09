Поліція розслідує умисне вбивство через смерть школяра на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Львівщині вчора у Винниківській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті раптово помер десятикласник. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Поліція з’ясовує причину смерті школяра. Призначено судово-медичну експертизу.
"Наразі остаточну причину смерті не встановлено, все визначить судово-медична експертиза. Однак, за попередньою інформацією хлопчик помер від хвороби серця. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)",- розповіли у прес-службі Нацполіції.
Нагадаємо, 5 листопада на Львівщині на смітнику знайшли тіло немовляти.